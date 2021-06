Geen akkoord over budget voor VN-vredesmissies: bevriezing dreigt

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben geen akkoord gevonden over het budget voor de vredesoperaties voor het komende jaar. Dat zou kunnen leiden tot een bevriezing van alle missies, is maandag vernomen uit diplomatieke bronnen.

Volgens die bronnen is er nog geen akkoord omdat China en Afrikaanse landen op het laatste moment veel verzoeken deden. Het budget voor vredesoperaties (een twintigtal over de hele wereld) bedraagt ongeveer 6,5 miljard dollar (5,45 miljard euro). Het gaat steeds over een periode van 12 maanden vanaf juli. Het huidige budget geldt dus nog tot 30 juni.

Volgens Stéphane Dujarric, woordvoerder van de Verenigde Naties, zijn de vredesmissies op de hoogte gebracht. Ze moeten plannen voorbereiden in het geval de missies onderbroken moeten worden.

“We hopen dat ze snel tot een akkoord komen”, aldus de woordvoerder. Is dat niet het geval, kunnen de vredesmissies niet langer geld uitgeven vanaf 1 juli. In dat geval kan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties enkel uitgaven doen voor de veiligheid van burgerpersoneel, militairen en burgers die ingezet zijn in de operaties van de blauwhelmen.

“De beperking van operaties zou de capaciteit van de missies beperken om hun mandaat uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van de gastlanden in hun antwoord op COVID-19, de burgers beschermen”, aldus nog Dujarric.