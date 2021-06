Met reisseizoen op komst: coronapaspoort belooft nog een hele kluif te worden voor de politie

Vanaf 1 juli treedt ons land toe tot de landen die het Europese coronapaspoort aanvaarden als toegangsticket voor reizigers. Maar dat gaat gepaard met een hele reorganisatie in het test- en opsporingsbeleid.

Wie terugkeert uit een rode zone, moet namelijk nog steeds in quarantaine, tenzij hij een coronapaspoort kan voorleggen. Daarvoor moeten er uiteraard controles komen op die paspoorten. Alleen: de politie zal niet meteen met scanners postvatten aan de grensovergangen. “Er komen wel steekproefcontroles op het Passenger Locator Form (PLF)”, zegt Karine Moykens, voorzitter van het interfederaal comité Testing en Tracing. “Al kan ook het coronapaspoort soms opgevraagd worden.”

Reizigers moeten dus het PLF nog steeds invullen, ook al hebben ze een coronapas op zak. Aan dat PLF wordt nu wel de mogelijkheid toegevoegd om aan te vinken of je over een vaccinatie- of testcertificaat beschikt. Wie dat niet heeft en terugkeert uit een rode zone, krijgt een testcode en moet in quarantaine. Wie wel een pasje heeft, kan via het PLF quarantaine ontlopen.

