Buitengewoon afgestudeerd in een gewone klas: “Elk jaar vechten voor de rechten van je kind”

Het verguisde M-decreet wordt hervormd. De regeling om kinderen met een beperking of leerstoornis in het gewone onderwijs te laten meedraaien, krijgt van minister Ben Weyts (N-VA) een opvolger. Omdat het lang niet voor alle kinderen of scholen de beste oplossing was. Maar hoe onvolkomen het systeem ook was: deze week studeren wel de eerste kinderen af die zonder dat decreet nooit hun plek hadden gekregen in een gewone klas. Hoe kijken zij en hun ouders terug? “Haartjes knippen, kostuum aan: ik wil op m’n allermooist zijn voor de diploma-uitreiking. Want wij zijn zo trots.”