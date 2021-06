Bondscoach Roberto Martinez blikt vooruit naar vrijdag: “Italië is speciaal”

Portugal is al bijna vergeten. Het vizier wordt nu in de richting van vrijdag gedraaid. Dan spelen de Rode Duivels om 21 uur in München tegen Italië in de kwartfinale van het EK.

“Tegen Italië wordt het anders”, voorspelt Martinez. “Dan hopen we meer de bal te hebben dan tegen Portugal. Of willen we er alvast beter gebruik van maken. Italië speelt anders dan Portugal dat veel behoedzamer is. Italië gaat van in de eerste minuut komen en aanvallen. Ze spelen heel dynamisch. Allemaal in een duidelijke organisatie. Elke speler weet perfect wat hij moet doen. We zullen dus beter moeten zijn als we de bal hebben.”

Martinez heeft – hoe kan het ook anders ? – de Italianen wel hoog zitten.

“Het is een heel compleet team. Ze verdedigen heel goed, zijn sterk aan de bal. Ook op de tegenaanval komen ze er gevaarlijk uit. Ze gebruiken goed de flanken. Het team is heel goed in evenwicht. Een goede organisatie, verdedigend en aanvallend. De Italianen zijn al 31 wedstrijden ongeslagen. Dat doe je niet als je een slap team bent. We zullen flexibel moeten zijn. Eigenlijk is het DNA van de twee teams hetzelfde. Hun bondscoach Roberto Mancini ken ik goed. We werkten nog samen in de Premier League (Mancini was trainer van Manchester City, Martinez van Everton, nvdr). Je ziet de hand van de trainer. Italië is speciaal.”

Wat kunnen de Duivels meer brengen dan tegen Portugal?

“Er kunnen dingen beter, dat zeker”, aldus Martinez. “Maar die hou ik voor mezelf.”