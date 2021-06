Italiaanse verdediger Acerbi rekent op collectief om Romelu Lukaku af te stoppen: “Je laat hem een halve meter en hij maakt een goal”

Verdediger Francesco Acerbi is ervan overtuigd dat het Italiaanse “collectief” België, en in het bijzonder Romelu Lukaku, kan afstoppen vrijdag in de kwartfinales van het EK. “Met Lukaku moet je altijd voorzichtig zijn, je kunt hem niets laten doen, maar we hebben hem al tegengehouden, we kennen hem,” aldus de Lazio-verdediger tegenover RAI.

“Lukaku moeten we collectief en individueel afstoppen,” analyseerde Acerbi. “Hij is een zeer grote spits, hij maakte het verschil in de Serie A, en met België. Dan is er De Bruyne, Hazard, ze hebben geweldige spelers.”

Met Lazio heeft Acerbi al vier keer tegen Inter Milaan-spits Lukaku gespeeld. Drie keer bleef het kanon van de Rode Duivel zwijgen en één keer scoorde hij twee treffers. “Je laat hem een halve meter ruimte en hij maakt een goal. Hij is een wereldspeler. We gaan hem stoppen in groep, met maximale aandacht. Wij hebben ook goede spelers en voor hen zal het ook moeilijk worden.”

Acerbi benadrukte het belang van het collectief om België te verslaan. “Het team moet dezelfde kant op gaan. Iedereen moet zijn plicht voor 100 procent doen. Je kunt een fout maken, maar als jij een fout maakt, is er een teamgenoot. En als een teamgenoot eens mist, ben ik er. Dat is waar de groep om draait, weten dat mijn teamgenoot me zal redden,” aldus Acerbi. “Je hebt ook een beetje geluk nodig,” zei de verdediger, die tegen Oostenrijk aan de wedstrijd begon in de achtste finales (2-1 na extra tijd).