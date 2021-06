Geblesseerde sterkhouders worden klaargestoomd voor Italië: Kevin De Bruyne moet lukken, Eden Hazard wordt fiftyfifty

De toestand is erg, maar niet hopeloos. Kevin De Bruyne (enkel) en Eden Hazard (hamstring) raken mogelijk toch speelklaar voor vrijdag tegen Italië. Vooral voor De Bruyne ziet het er goed uit. De geblesseerde invallersdoelman Simon Mignolet is wel naar huis.

De enkel van Kevin De Bruyne en de hamstring van Eden Hazard. Na corona en de PFOS-waarden zullen een enkel en een hamstring de komende dagen het nieuws beheersen. Spelen ze vrijdag in de kwartfinale tegen Italië of niet?

Als je De Bruyne tegen Portugal het veld af zag sukkelen en het blessureleed in de afgelopen twee jaar van Eden Hazard kent, was er reden genoeg om pessimistisch te zijn over hun speelkansen. Maar het valt dus mee. De Bruynes enkelligamenten zijn geraakt, maar niet gescheurd. Hetzelfde geldt voor de contractuur in de hamstring van Eden Hazard.

“Het nieuws over die twee is redelijk positief”, zei Roberto Martinez. “Ze blijven bij de selectie en er is geen structureel probleem. Het wordt een race tegen de tijd. Als ze vandaag of morgen moesten spelen, zou het niet gaan. Nu bekijken we het van dag tot dag. Het is wel zo dat, wanneer we de halve finale zouden halen, ze zeker zouden kunnen spelen. Maar we willen ze natuurlijk klaar hebben voor de kwartfinale. Of ze vrijdag spelen? Het wordt fiftyfifty.”

Kevin De Bruyne liet gisteren een scan maken in het AZ in Halle. Hij bleek amper nog te manken: zijn speelkansen worden toch iets hoger ingeschat. Had Martinez Eden Hazard, met zijn blessuregeschiedenis, niet eerder moeten vervangen? “Neen”, aldus de bondscoach. “We zitten in een knock-outfase. Eden speelde zijn beste wedstrijd in twee jaar. Hij deed het heel goed. Sterk aan de bal, goed samenspel met zijn broer, perfect gebruikmakend van de ruimte. Zo iemand vervang je niet. We hadden hem nodig.”

Sels tweede doelman

Slechter vergaat het Simon Mignolet, de vaste doublure van Thibaut Courtois. De doelman van Club Brugge ondervond tijdens de opwarming tegen Portugal te veel last aan het onderbeen en moest de strijd staken. Mignolet kampt al sinds eind vorig seizoen met hinder en laat zich in samenspraak met Club volledig onderzoeken. “Dat is slecht nieuws, maar hij kon echt niet voort”, aldus Martinez, die het in tegenstelling tot onze informatie wel een ‘knieprobleem’ noemde. Mignolet wordt vervangen door Blackburn-doelman Thomas Kaminski (28), die wordt teruggeroepen uit vakantie. De doelman was al naar Manchester gereisd om met Blackburn de trainingen te hervatten. Hij reisde maandag terug en sluit deze namiddag aan in het oefencentrum in Tubeke. Kaminski werd al zeven keer opgeroepen voor de Duivels, maar speelde nog geen minuut. De gepromoveerde tweede doelman Matz Sels (29) telt één cap.