Caroline Ida Ours, 61 jaar en lingeriemodel: “Cellulitis, buikvet, bobbels op mijn rug. We nemen risico’s, hoor”

Ze is grijs, 61, verrimpeld én topmodel. De Franse Caroline Ida Ours laat zich niet in een hokje steken, wel in lingerie: om de wereld te tonen hoe het lijf van een vrouw van ouder dan vijftig er echt uitziet. Zondag was ze een van de 250 ‘atypische’ modellen op het defilé in het Parijse Trocadéro. “Advertenties voor onze leeftijdsgroep draaien rond gezondheidsproblemen, dat wil ik doorbreken.”