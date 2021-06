EK RETRO. Doodswensen, oorlogskreten en een historische foto in de halve finale tussen Nederland en West-Duitsland

Een elftalleider die elke Duitser Hitler noemt. Een doelman die de kapitein van de tegenstander toeschreeuwt dat hij hoopt dat hij sterft. En een foto voor de geschiedenis: Ronald Koeman die, excusez-le-mot, zijn gat afveegt met het shirt van de grote rivaal. De halve finale tussen Nederland en West-Duitsland op het EK ’88 is de meest beladen wedstrijd in 60 jaar EK. Zegt een van de schuldigen vandaag: “Dat was niet meer op het randje, dat was er los over.”