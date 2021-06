Thomas Vermaelen na zijn glansprestatie tegen Cristiano Ronaldo: “We hebben nog niets bereikt”

Als in de beste traditie van Guy Thys zijn de verdedigers weer de helden van de Rode Duivels. Daags na de terugreis uit Sevilla blikte Thomas Vermaelen terug op zijn masterclass tegen Cristiano Ronaldo. “Zondag hebben we nagenoten. Maar maandag hebben we de knop omgedraaid naar Italië.”

Even was er tijd voor ontspanning in het Duivelse kamp. Topgolfer Thomas Pieters kwam op bezoek en praatte wat bij met enkele Duivels. In het hotel staat een golfsimulator zoals in het tv-programma De container cup. Dries Mertens kreeg tot jolijt van Eden Hazard, Hans Vanaken en Thomas Vermaelen maar geen lengte in zijn swing. “Helaas hadden we te weinig tijd om een balletje te slaan met Thomas Pieters”, zei Thomas Vermaelen. “Ik volg hem al een tijdje en ik kijk ook naar zijn toernooien. Ik zou graag eens met hem een ronde spelen om mijn niveau wat op te krikken.”

Heb jij op je 35ste je beste wedstrijd ooit voor de Rode Duivels gespeeld?

“Laat anderen daar maar over oordelen. Ik heb gewoon mijn best gedaan. Na de match hebben we nog genoten, maar de knop is nu al omgedraaid naar vrijdag. Het is een toernooi en we staan nog nergens. Iedereen weet wat onze ambitie is. Iedereen verwacht dat we verder geraken dan die kwartfinale.”

Mogen we het toch nog over Ronaldo hebben? In 2017 hield je hem ook al met Barcelona uit de match. Heb je een geheime formule?

“Ik heb voor de wedstrijd beelden bekeken. Ik kijk naar zijn loopacties en probeer van tevoren in te schatten waar ze eventueel kunnen eindigen. Daar probeer ik dan op in te spelen. Maar dat doe ik niet alleen bij Ronaldo, dat doe ik bij elke tegenstander.”

Ben je fysiek klaar voor nog drie wedstrijden?

“Ik voel me goed. Ik ben goed hersteld na de wedstrijd en er zijn nog genoeg dagen tot vrijdag.”

Voor het toernooi heb je vragen gekregen over je leeftijd en je fysieke paraatheid. Denk je nu: zie je wel dat ik het nog kan?

“Ik zit hier niet om het ongelijk van mensen te bewijzen. Ik zit hier om wedstrijden te winnen. Mijn motivatie komt uit mezelf en ik heb de ambitie om het toernooi te winnen. Het maakt me niet zoveel uit wat de mensen zeggen.”

Hoe ben je erin geslaagd je niveau te halen?

“Enerzijds mag je de Japanse competitie niet onderschatten. Japanners zijn snel en wendbaar – ik word nog elke week getest. Daarnaast heb ik elke dag hard getraind met de ambitie dit toernooi te spelen. Ik heb altijd geprobeerd de juiste wedstrijdintensiteit in de training te leggen. Je kan niet aan vijftig procent trainen om aan honderd procent de wedstrijd te spelen.”

Stop je na dit EK als international?

“Die vraag is me de laatste tijd vaak gesteld. Het is nu nog te vroeg, mijn focus ligt op het EK. Ik word dit jaar 36. Op mijn leeftijd denk ik niet dat ik nog ver vooruit kan kijken.”

Hoe vervelend is het dat de gele kaarten pas na de kwartfinales wegvallen?

“Dan moet je ervoor zorgen dat je in de kwartfinale geen geel pakt. Ik herinner me dat ik in het EK 2016 niet de slimste gele kaarten pakte. Daardoor was ik in de kwartfinale geschorst tegen Wales. Nu probeer ik het slimmer aan te pakken.”

Kan je dan nog even scherp verdedigen?

“Ik zie niet in waarom niet. Gisteren pakte ik een vermijdbare kaart. Het is niet zo dat ik mijn spel moet veranderen. Ik moet gewoon opletten dat ik geen geel pak.”