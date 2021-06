Club Brugge verdiende al bijna één miljoen aan EK

Niet alleen de spelers en de voetbalbond, maar ook de clubs verdienen aan het EK. Zij krijgen van de Europese voetbalbond een dagpremie voor het ter beschikking stellen van hun spelers vanaf tien dagen voor de eerste wedstrijd, a rato van 9.000 euro per dag per speler.

Club Brugge is de hofleverancier met de Belgen Mignolet, Vanaken, de Oekraïner Sobol en de Tsjech Krmencic, allemaal spelers die tot gisteren nog steeds in het toernooi zaten. Mignolet moest wel geblesseerd afhaken. Dit betekent wel dat Club Brugge al 909.000 euro aan premies opstreek. En dat wordt straks één miljoen, want zeker Vanaken en Krmencic zitten nog in de kwartfinales.

AA Gent vaardigde Yaremchuk en Bezus af. Die doen met Oekraïne ook nog steeds mee. Dat betekent dat de Buffalo’s al 482.000 euro op de rekening mogen bijschrijven. Genk leverde de Slovaak Hrosovsky en de Fin Uronen, maar beiden zijn uitgeschakeld. De Limburgers krijgen binnenkort 342.000 euro gestort. Anderlecht levert alleen Makarenko bij Oekraïne en mag voorlopig rekenen op 241.000 euro.