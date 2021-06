Presidentsverkiezingen Peru: kandidate Keiko Fujimori vraagt internationale audit

Presidentskandidate Keiko Fujimori (midden) heeft in een brief aan interim-president Francisco Sagasti een internationale audit gevraagd. Foto: REUTERS

De rechtse Peruaanse presidentskandidate Keiko Fujimori heeft maandag aan interim-president Francisco Sagasti een internationale audit gevraagd naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 6 juni. De resultaten werden nog steeds niet gecommuniceerd.

“We hebben aan de president gevraagd om een oproep te doen aan internationale experts, zoals dat in Bolivia is gebeurd”, aldus Fujimori nadat ze een brief overmaakte aan het staatshoofd.

In 2019 concludeerde een rapport van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) na de presidentsverkiezingen in Bolivia dat de regering van de linkse president Evo Morales (2006-2019) schuldig was aan “opzettelijke manipulaties”.

Fujimori vraagt om een verkiezingsaudit door de internationale organisaties. Ze wil dat een “internationale entiteit onder meer de verkiezingslijsten, de registers van stemmen, de kiezerslijsten en de gebruikte informaticasystemen onderzoekt en bepaalt of de resultaten die de verkiezingscommissie heeft behandeld en geteld echt de wil van het volk representeren”.

Volgens EU, VS en OAS vrij en transparant

Drie weken na de presidentsverkiezingen in Peru is de winnaar nog steeds niet bekend. De linkse kandidaat Pedro Castillo ligt met 50,12 procent of 44.000 stemmen meer, net voor op Fujimori nadat alle stemmen zijn geteld. Beide kampen hebben echter beschuldigingen van manipulatie geuit en moties ingediend om bepaalde stemmen te schrappen. Uiteindelijk zal waarschijnlijk in de rechtbank worden beslist wie de nieuwe president van het land wordt.

Naar Fujimori zelf, de dochter van de vroegere president Alberto Fujimori (1990-2000), loopt een onderzoek wegens corruptie.

De observatiemissie van de OAS, de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben eerder verklaard dat de verkiezing vrij en transparant was verlopen en verdedigden de aanpak van de verkiezingscommisie en van de nationale verkiezingsjury, die geschillen onderzoekt. Er worden dagelijks wel manifestaties georganiseerd voor het ene of het andere kamp, waarbij ofwel nieuwe verkiezingen ofwel het uitroepen van de winnaar wordt geëist.