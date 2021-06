Gebouw ingestort bij Miami Beach: nu al 11 doden geteld, nog steeds 150 vermisten

De gedeeltelijke instorting van een appartementsgebouw van twaalf verdiepingen in de Amerikaanse staat Florida, heeft nu al zeker aan elf mensen het leven gekost. Reddingswerkers troffen maandag een elfde lichaam aan tussen het puin, aldus burgemeester van Miami-Dade County Levina Cana maandagavond (plaatselijke tijd).

De burgemeester voorspelt dat het cijfer zal blijven stijgen, aangezien er volgens haar nog 150 mensen vermist zijn. De zoektocht naar slachtoffers is nog volop aan de gang. Eerder op de dag werd ook al een tiende lichaam geborgen.

Het gebouw met ongeveer 130 appartementen stortte in de nacht van donderdag op vrijdag gedeeltelijk in. De bewoners werden in hun slaap verrast door het ongeval. Sindsdien wordt wanhopig gezocht naar overlevenden.

Het Witte Huis zei maandag dat president Joe Biden achter een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval staat. Volgens woordvoerster Jen Psaki wil de administratie “elke mogelijke constructieve rol spelen met federale middelen om tot de bodem uit te zoeken wat er gebeurd is en te voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt”.