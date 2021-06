Ethiopische leger vernielt materiaal van Unicef

Het Ethiopische leger heeft maandag in de regio Tigray materiaal van Unicef vernield. Dat heeft het agentschap van de Verenigde Naties dinsdag gemeld. De VN veroordelen de aanval met klem.

“Leden van het Ethiopische leger zijn vandaag binnengedrongen in ons bureau in Mekele, in Tigray in Ethiopië, en hebben ons satellietsysteem VSAT ontmanteld”, aldus het VN-kinderfonds in een persbericht.

“De prioriteit van Unicef in Tigray en in heel Ethiopië is om de meest kwetsbare kinderen te helpen, onder wie ook de 140.000 kinderen die al geconfronteerd zijn met omstandigheden die dicht bij een hongersnood liggen. We zijn geen doelwit en zullen dat nooit zijn.”

Volgens woordvoerder van de VN-secretaris-generaal Stéphane Dujarric “veroordeelt de organisatie elke aanval tegen humanitaire medewerkers of hun materiaal”. “Alle partijen moeten de bescherming van de burgers verzekeren en van alle humanitaire hulp die de VN biedt”, zei hij tijdens zijn dagelijks perspunt.

Net spoedvergadering gevraagd

Unicef had op 11 juni gemeld dat tienduizenden kinderen door ondervoeding dreigen om het leven te komen in Tigray. Ethiopië ontkent dat de situatie zo rampzalig is.

Troepen die loyaal zijn aan de voormalige autoriteiten van het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) hebben maandag Mekele veroverd op de interim-regering. Die laatste kondigde daarna een staakt-het-vuren af, na acht maanden van conflict.

De Verenigde Staten, Ierland en het Verenigd Koninkrijk hebben een spoedvergadering gevraagd van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over de situatie in Tigray.