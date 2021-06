“Uitwisselen van seks” en “geheim zijproject in studio”: liefst 20 (ex)-dansers en werknemers beschuldigen Jan Fabre

Het Openbaar Ministerie wil kunstenaar Jan Fabre (63) voor de strafrechter wegens pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk én aanranding van de eerbaarheid. “Seks was onder zijn tiranniek regime verborgen valuta geworden”, klinkt het in getuigenissen. De dansvloer werd een plek van “vernedering, agressie en manipulatie”.

Wie Jan Fabre zegt, denkt aan een gouden schildpad in Nieuwpoort, aan hammen die op de zuilen van de Gentse Universiteitsaula plakten. Of aan zijn Garden of delight-plafondschildering in het koninklijk ...