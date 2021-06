Telecomoperator Mobile Vikings zet in op start-ups en kmo’s

Mobile Vikings biedt voortaan een reeks mobiele abonnementen aan die gericht zijn op kleine en middelgrote bedrijven. Met de zakelijke abonnementen wil de telecomoperator - die vooral bij jongeren populair is - start-ups en kmo’s “maximaal ontzorgen”, zo maakt CEO ad interim Kris Steegmans dinsdag bekend.

Een bedrijf kan voor elke werknemer een van de vier tariefplannen kiezen. De eindgebruiker beheert het abonnement zelf en kan ook een hoger tariefplan activeren en zelf de extra kosten dragen. “Uniek is dat Mobile Vikings for Business klanten niet bindt met wurgende termijncontracten of verbrekingsvergoedingen”, luidt het. “Businessklanten hebben op elk moment de mogelijkheid om abonnementen stop te zetten en telefoonnummers te deactiveren of over te dragen.”

Daarnaast maakt Mobile Vikings zich sterk dat zijn klantenzone gebruiksvriendelijk is en voor start-ups en kmo’s een tijdsbesparing betekent. “Voor veel bedrijven moet vandaag alles heel snel gaan en liefst digitaal, zodat ze alles zelf kunnen beheren waar en wanneer ze willen. Met Mobile Vikings for Business willen we start-ups en kmo’s daarom maximaal ontzorgen wat hun mobiele abonnementen betreft”, zegt Steegmans.

Mobile Vikings is een zogenaamde MVNO (mobile virtual network operator), een telecomoperator die geen eigen netwerk heeft maar dat huurt bij een andere speler. Momenteel doet Mobile Vikings dat nog bij Orange, maar in de toekomst schakelt het over op het netwerk van Proximus, dat Mobile Vikings onlangs overnam van mediagroep DPG Media.