Antwerp probeert transfer van Balikwisha naar Club Brugge te kapen

Het is nog geen zekerheid dat Michel-Ange Balikwisha naar Club Brugge trekt. Blauw-zwart heeft nochtans een akkoord met Standard over een transfersom, maar Antwerp is als kaper op de kust opgedoken.

Zo blijft de transfer van Balikwisha aanslepen. Eind vorige week leek de 20-jarige vleugelaanvaller eindelijk de knoop te hebben doorgehakt, en zijn jawoord aan Club Brugge te zullen geven. De landskampioen bereikte ook een akkoord met Standard over een bedrag van 7 miljoen euro (inclusief bonussen).

En toen dook Antwerp op. The Great Old voerde intussen ook gesprekken met de speler, die opnieuw aan het twijfelen is geslagen. Een akkoord op clubniveau is er (nog) niet.

De jeugdinternational trainde maandag gewoon mee in Luik. Alle partijen hopen deze week op duidelijkheid.