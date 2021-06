Honderden schattenjagers op zoek naar schat met enkel een gedicht als aanwijzing

Twee vrienden hebben - ergens in de bergen van de Amerikaanse staat Utah - een schatkist met daarin 10.000 dollar (zo’n 8.400 euro) verstopt. De enige manier om de schat te vinden is om een gedicht te ontcijferen.

In volle coronacrisis vorig jaar lanceerden John Maxim en David Cline de eerste ‘Utah Treasure Hunt’. Ze begroeven een kistje met 5.000 dollar (4.200 euro) op een geheime locatie. “Iedereen zat toen al zo lang in lockdown. Om het moreel van onze gemeenschap op te krikken, voelden we dat we iets moesten doen”, aldus Cline. “En dan zijn we beginnen na te denken: wat kunnen we doen dat zowel coronaproof als leuk is. En toen kwamen we op het idee van de schattenjacht. We hadden geen idee of er ook reactie op zou komen.”

Vorig jaar werd de schat al na vier dagen gevonden. Nu hebben de twee vrienden een nieuwe schattenjacht opgezet. Deze keer hebben ze een kist verstopt met daarin 10.000 dollar (8.400 euro), een zilveren munt van 280 gram “en nog wat dingen.

De kist werd ergens in de bergen van Utah verborgen. Wie de schat wil vinden, moet een gedicht ontcijferen. Daarin staan volgens de vrienden alle informatie die je nodig hebt om de exacte locatie te ontcijferen. Ondertussen posten Maxim en Cline ook nog elke week een extra tip op sociale media.

En of hun initiatief succes heeft. De kist werd deze keer nog niet meteen gevonden, maar honderden schattenjagers trokken wel de bergen al in op zoek naar het spreekwoordelijke goud. “We krijgen echt meldingen van mensen uit de hele VS die naar Utah afzakken in de hoop de schat te vinden”, aldus Cline. “Het is duidelijk dat er veel mensen zijn die van een goede schattenjacht kunnen genieten.”

De twee vrienden hopen dat de schat “de rest van de zomer” verborgen zal blijven. “Al ben ik er niet zo zeker van dat dat effectief zo zal zijn. Er komt gewoon zo veel reactie, er zijn zo veel mensen die zoeken dat de schat allicht veel sneller gevonden zal worden.”