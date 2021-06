“Koning van Swaziland gevlucht na gewelddadige protesten”

Koning Mswati III van Swaziland, de laatste absolute monarch van Afrika, zou zijn land zijn ontvlucht nadat prodemocratische protesten op geweld uitdraaiden. Dat meldt de South African Broadcasting Corp.

Volgens de Zuid-Afrikaanse staatsomroep hebben demonstranten inmiddels verschillende winkels in Matsapha, in het centrum van het land, in brand gestoken. De politie reageerde met waterkanon en traangas. De manifestanten kwamen op straat om meer democratie te eisen in Swaziland.

Het 1,3 miljoen inwoners tellende Swaziland wordt al sinds 1986 geleid door koning Mswati III, die het parlement controleert en zelf ministers benoemt. Politieke partijen zijn er niet. De monarch herdoopte in 2018 ook op eigen houtje zijn land tot eSwatini, wat in het Swati het “land van de Swazis” betekent. De naam Swaziland is een mengeling van Swati en Engels.

Swaziland, dat wordt ingesloten door Zuid-Afrika en Mozambique, voert suiker, frisdrankconcentraten en katoen uit.