Energiemarkt blijft een kluwen voor de consument

Foto: An Nelissen

Veel consumenten vinden nog steeds hun weg niet op de elektriciteits- en aardgasmarkt, wegens veel te ingewikkeld. Dat blijkt uit een bevraging door de federale energieregulator Creg.

Gezinnen ervaren de energiemarkt nog steeds als “zeer complex”, leert de bevraging. Zo heeft de helft van consumenten zelfs geen zicht op zijn eigen verbruik van elektriciteit en aardgas. Zeven op tien zegt de voorwaarden van hun huidig energiecontract niet te kennen. De helft weet niet of hun elektriciteitscontract met vaste of variabele prijzen werkt, en zeven op tien weet niet hoeveel vaste vergoeding of abonnementskosten ze betalen binnen hun huidig contract.

Nog uit de bevraging blijkt dat de helft van de consumenten zich onvoldoende geïnformeerd voelt en meer informatie wil over hoe de energiefactuur kan worden verlaagd.

Aanleiding voor de bevraging was de vaststelling eind 2020 door de energiewaakhond dat een minderheid (5 procent) van de gezinnen een goedkoop energiecontract heeft, terwijl meer dan 40 procent een duur contract heeft.

De energiewaakhond roept de verschillende ministers van energie in ons land dan ook op tot maatregelen om de energiemarkt eenvoudiger te maken.