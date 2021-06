Nieuwe wending in schandaal rond affaire van voormalig Brits minister van Volksgezondheid Matt Hancock

De Britse tabloids zien een nieuwe wending in de affaire die de Britse politicus Matt Hancock zijn job als minister van Volksgezondheid kostte. Volgens The Sun heeft zijn minnares nu haar echtgenoot verlaten in de hoop van de affaire “een echte relatie” te maken.

LEES OOK. Britse minister onder vuur voor overtreden coronaregels… tijdens buitenechtelijke affaire (+)

Op 6 mei werd Matt Hancock (42) gefotografeerd terwijl hij zijn medewerkster Gina Coladangelo (43) vol op de mond kuste. Eerder deze maand publiceerde The Sun de foto, waarna onmiddellijk een schandaal losbarstte in het Verenigd Koninkrijk. Niet alleen waren (innige) omhelzingen omwille de coronamaatregelen op dat moment nog verboden, maar was de vrouw die Hancock kuste niet zijn eigen vrouw. De affaire kostte hem zijn ministerpost: kort na de publicatie van de foto stapte hij zelf op.

Ondertussen zou Hancock zijn echtgenote, met wie hij vijftien jaar getrouwd was en drie kinderen heeft, hebben verlaten, aldus The Sun. Coladangelo was zelf ook getrouwd, maar ook zij zou haar man (de 54-jarige miljonair Oliver Tress) na twaalf jaar huwelijk hebben verlaten. De voormalige minister en zijn ex-medewerkster zouden volgens de tabloidkrant zelfs al bij elkaar zijn ingetrokken. “Gina en Matt willen van hun affaire een echte relatie maken”, zo citeert The Sun “bronnen dicht bij het koppel”.