Bommetje in het Nederlandse voetbal, hallo ‘NL League’: “De profclubs hebben de voetbalbond buitenspel gezet”

De Nederlandse profclubs hebben het gehad met de Nederlandse voetbalbond. Voetbal International meldt dat er sprake is van de oprichting van een nieuwe competitie, de NL League.

“De clubs in het betaald voetbal hebben de KNVB buitenspel gezet”, klinkt het bij de gespecialiseerde voetbalwebsite. “In navolging van onder meer de Premier League en La Liga willen de clubs als een zelfstandige organisatie verder. De coup zorgt echter ook voor verdeeldheid tussen de topclubs.”

De NL League is een plan waarover al een tijdje gesproken wordt, maar niet iedereen is dus akkoord. Zo zouden topclubs Ajax en Feyenoord twee van de vier clubs (van in totaal 34) zijn die tegen het huidige voorstel gestemd hebben. Ook MVV en De Graafschap zijn geen fan.

“In geen enkel land wordt een club gedwongen Europese inkomsten af te staan. Het is niet zo dat wij even rustig gaan toekijken hoe ze ons geld afpakken” wordt commercieel Ajax-directeur Menno Geelen geciteerd door VI. “Willen wij in Europa concurreren, dan moeten wij daar ook zelf de risico’s in nemen. Wij dragen als Ajax veel, verreweg het meest van alle clubs, bij aan de ECV en het Nederlandse voetbal, maar het houdt ook ergens op. We zien liever een goed onderbouwd plan hoe we samen kunnen groeien en echt de zesde competitie van Europa kunnen worden, dan een plan waarin staat hoe de Europese baten van Ajax verdeeld gaan worden.”

Foto: ISOPIX

Toch zouden alle Nederlandse profclubs verder willen met het initiatief. Volgens VI draait het erom dat de KNVB minder te vertellen krijgt en dus enkel een faciliterende taak heeft.

“Zo wordt het competitieschema door clubs zelf bepaald, evenals de toekenning van licenties. De verdeling van het geld gaat voortaan via een ranglijst die niet stopt bij de laatste uit de Eredivisie, maar alle 34 clubs behelst. Degradatie is ook in de Eerste Divisie (de Nederlandse tweede klasse, red.) niet meer mogelijk”, klinkt het.