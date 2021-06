Extra onderzoek naar PFAS-vervuiling op vliegbasis Kleine-Brogel

Peer - Afvalstoffenmaatschappij OVAM plant de komende weken extra onderzoek naar PFAS-vervuiling op de vliegbasis in Kleine-Brogel (Peer). De resultaten van de metingen zijn eind juli beschikbaar. De stad Peer gaat de grondwaterwinningen in een straal van 1 km rond de plaats van vervuiling in kaart brengen.

LEES OOK. Na weken stilzwijgen komt 3M toch met officiële reactie op PFOS-vervuiling in Zwijndrecht: “Studies bij onze werknemers tonen geen negatieve gevolgen”

Het stadsbestuur van Peer kreeg op 28 juni van OVAM een stand van zaken van de PFAS-vervuiling op de vliegbasis in Kleine-Brogel, waar aan de militaire brandweerkazerne veelvuldig werd gebruikgemaakt van PFAS-houdend brandblusschuim.

De stad drong er vorige week bij OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid op aan om snel bijkomend onderzoek te doen, aldus het stadsbestuur. OVAM plant nu vanaf 2 juli extra metingen op de vliegbasis. Na overleg met OVAM zal de stad Peer proberen alle grondwaterwinningen in een straal van 1 km in kaart te brengen.

“We hebben uiteraard zicht op de vergunde grondwaterwinningen, maar heel wat particuliere grondwaterwinningen zijn nooit gemeld geweest”, zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V). “Daarom zullen we de inwoners in een straal van 1 km rond de plaats van de vervuiling aanschrijven met de vraag om een eventuele grondwaterwinning te melden. Momenteel is er geen zicht op de verspreiding van de vervuiling, maar mocht er op basis van de bijkomende metingen toch actie ondernomen moeten worden, dan beschikken we alvast over de gegevens.”