Inflatie stijgt naar 1,63 procent: vooral energie duurder geworden

De prijzen van goederen en diensten zijn in juni globaal 1,63 procent gestegen in vergelijking met een jaar geleden. Dat blijkt uit de inflatiecijfers van het Belgisch statistiekbureau Statbel. In mei bedroeg de inflatie 1,46 procent, in april 1,23 procent.

In vergelijking met een jaar geleden is vooral energie duurder geworden. Tijdens de coronacrisis vorig jaar lagen die prijzen erg laag. Dat maakt dat aardgas vandaag meer dan 25 procent duurder is dan een jaar geleden, en elektriciteit meer dan 10 procent. Diesel en benzine tanken kost vandaag zo’n 16 procent meer.

Voeding is dan weer goedkoper geworden. Gemiddeld liggen de voedingsprijzen 1,21 procent lager dan een jaar geleden. Zo zijn fruit en groenten ruim 7 procent goedkoper geworden, voor aardappelen is dat bijvoorbeeld bijna 10 procent.