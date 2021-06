3M legt voor het eerst verantwoording af in Vlaams Parlement over PFOS-vervuiling, maar welke vragen zullen ze moeten beantwoorden?

3M geeft dinsdag in het Vlaams Parlement voor de eerste keer tekst en uitleg over de PFOS-vervuiling op en rond zijn site in het Antwerpse Zwijndrecht. Het blijft daar voorlopig wel bij, want het Amerikaanse bedrijf zal pas in de onderzoekscommissie stevig op de rooster worden gelegd over zijn rol in het hele verhaal. De verschillende partijen leggen nu vooral munitie aan om binnen een paar weken te kunnen vuren.