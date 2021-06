Aanvoerder Fernandinho verlengt bij Manchester City

De Braziliaanse routinier Fernandinho zal ook volgend seizoen het shirt van Manchester City dragen. Hij verlengde zijn aflopende contract met een seizoen, zo bevestigen de Cityzens dinsdag.

Fernandinho (36) komt sinds 2013 uit voor Manchester City, waar hij vorige zomer de aanvoerdersband kreeg na het vertrek van David Silva. De verdedigende middenvelder speelde al 350 wedstrijden voor het team en won met City twaalf prijzen, waaronder vier keer de Premier League. De felbegeerde Champions League staat wel nog niet in de prijzenkast. De ploeg van Pep Guardiola verloor eind mei de finale tegen Chelsea (0-1).

“In mijn hoofd en in mijn gedachten is de taak nog niet afgerond”, zegt de ploegmaat van Kevin De Bruyne. “Daarom heb ik besloten nog een jaar te blijven en te proberen het team en de club te helpen bij het verwezenlijken van de doelen waar ze naar streven. Volgens mij kunnen we dat doen, er is nog ruimte om te verbeteren en die doelen te halen. En uiteraard is het voor mij en mijn familie een plezier nog een jaar in Manchester te blijven.”