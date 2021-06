Jaar cel met uitstel voor onthaalmoeder die baby’s beet en onder dwang voedde: “Ze offerde hun veiligheid op voor meer geld”

Lichtervelde / Torhout -

Een 56-jarige onthaalmoeder uit Torhout heeft in de Brugse rechtbank een jaar celstraf met uitstel gekregen voor mensonterende behandeling van en opzettelijke slagen aan zes baby’s en peuters in haar crèche ’t Paddestoeltje in de Koolskampstraat in Lichtervelde. De kindjes werden er gevoed onder dwang, buitengezet in de regen en zelfs gebeten. “Ze offerde hun veiligheid op om meer geld te verdienen.”