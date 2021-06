Geen straf voor drie vrouwen die vals Facebookprofiel maakten om vriendin te waarschuwen voor overspel van haar man

Diksmuide / Oostende / Middelkerke - Drie vrouwen van middelbare leeftijd uit Middelkerke en Oostende kregen van de rechter in Veurne geen straf nadat ze een vals Facebookprofiel hadden aangemaakt om een andere vrouw te waarschuwen voor vermeend overspel van haar vriend.

Meer dan een maand lang kreeg slachtoffer M. uit Diksmuide vorig jaar tussen februari en maart tal van anonieme boodschappen via Facebook en Messenger. De makers van het Facebookprofiel waarschuwden de vrouw ervoor dat haar vriend W. vreemdging. Voor M. was het duidelijk dat het iemand was die zowel zij als haar vriend kende, maar ze wist niet wie.

Omdat ze maar bleef lastig gevallen worden, ook met anonieme oproepen met de gsm, diende ze klacht in bij de onderzoeksrechter. Er volgden heel wat kosten om uiteindelijk de drie vrouwen te ontmaskeren: de zussen S.L. en G.L (50) uit Oostende en hun vriendin K.F. (48) uit Oostende.

Kinderachtig gedrag

De advocaat van de drie vrouwen gaf de feiten toe. “Maar ze hadden geen slechte bedoelingen. Ze waren ook allemaal goed bevriend met elkaar. W. wist dat de relatie van een van de vrouwen was afgesprongen en stuurde haar tal van amoureuze avances die niets aan de verbeelding overlieten. Als G.L. akkoord ging, zou hij zijn vriendin M. laten zitten. Ze wilden dat gewoon controleren en M. daarvan op de hoogte brengen. Het was nooit de bedoeling iemand te kwetsen.”

De procureur dacht er het zijne van. “Ik vind het eigenlijk vooral kinderachtig gedrag van volwassen vrouwen”, zei hij. Hij ging wel akkoord met de gunst van de opschorting en die sprak de rechter dan ook uit.

Na de heisa is de relatie tussen M. en W. alsnog op de klippen gelopen. De rechter oordeelde dat de vrouwen een schadevergoeding van 850 euro aan M. moeten betalen. W. krijgt 150 euro.