Duitse minister pleit voor minder fans in EK-stadions door opmars van coronavarianten

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft de Britse regering en de Europese voetbalbond UEFA opgeroepen om het aantal fans in Wembley bij EK-wedstrijden te verminderen. Volgens Seehofer, die ook minister van Sport is, is er te veel risico op een besmetting met het coronavirus in Groot-Brittannië, waar de deltavariant met hoge snelheid circuleert.

“Ik vind het onverantwoord dat tienduizenden mensen samenkomen in nauwe ruimtes in landen die als risico geclassificeerd zijn vanwege de zeer besmettelijke deltavariant”, zei Seehofer dinsdag in de krant Augsburger Allgemeine.

Later dinsdag (18 uur) staat op Wembley de kraker van de achtste finales tussen Engeland en Duitsland op de agenda voor ongeveer 45.000 fans, de helft van de capaciteit van het stadion. Seehofer ziet meer voordeel in stadions die voor twintig procent gevuld zijn. Dat is onder meer het geval in de Münchense Allianz Arena, ook de thuishaven van verschillende EK-duels.

Wembley vormt ook het decor voor de eindfase van het toernooi en organiseert de halve finales en finale. Voor die topwedstrijden zou het stadion gevuld worden voor 75 procent, wat neerkomt op ongeveer 60.000 supporters.