14 jaar cel voor voortrekker in grootste kinderpornozaak ooit in België

Sint-Truiden - Het hof van beroep in Gent heeft dinsdag de voortrekker in het grootste kinderpornodossier ooit in België veroordeeld tot veertien jaar cel. Dat is twee jaar minder dan in eerste aanleg.

Aanvankelijk werden vijf mannen - drie Belgen, een Nederlander en een Brit - beschuldigd van bezit, maken en verspreiden van kinderporno, aanzetten tot kindermisbruik, kindermisbruik en mensenhandel. De vijf kwamen in het vizier van de speurders door Operatie Azraël, een afsplitsing van Operatie Gargamel naar kinderporno.

Er werd bij hen vijftien terabyte aan kinderporno aangetroffen, goed voor twaalf miljoen afzonderlijke beeldfragmenten, allemaal gecatalogeerd in thema’s: leeftijd van de kinderen, hun etnische afkomst, geslacht, soort misbruik,... De mannen hadden veel onderlinge contacten, zagen elkaar ook face-to-face en deden uitjes waarop ook hun kinderen aanwezig waren. Ze kregen in de rechtbank van Dendermonde een celstraf tussen vijf en zestien jaar, volledig effectief.

Niels M. uit Sint-Truiden die inmiddels in het Noorse Bergen woont, werd als voortrekker beschouwd. Hij ging actief en obsessief op zoek naar kinderpornografisch materiaal en contacteerde minderjarigen om seksuele contacten mee te beleven. Hij kreeg 16 jaar cel, maar ging in beroep. Volgens zijn advocaat heeft hij nu na 3,5 jaar cel genoeg geboet en vroeg een straf met uitstel. Hij zou inmiddels in de gevangenis ook therapie volgen en tot inkeer zijn gekomen.

Maar volgens de procureur-generaal speelde M. een cruciale rol. “Hij was de voortrekker. Hij slaagde erin andere pedofielen te overtuigen exclusief kinderpornografisch materiaal ter beschikking te stellen. Men denkt alleen aan zijn eigen ik, zijn eigen seksuele fantasieën zonder daarbij na te denken over de gevolgen bij de kinderen.”

Het hof ging niet in op de vraag van M. tot een straf met uitstel, maar verlaagde de straf wel naar veertien jaar. M. staat nadien ook nog vijf jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank.