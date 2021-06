Nog geen bewijzen van extremistisch motief gevonden bij dader mesaanval Würzburg

In het onderzoek naar de mesaanval in het Duitse Würzburg hebben de onderzoekers naar eigen zeggen in de woning van de vermoedelijke dader geen bewijzen gevonden voor een islamistisch of extremistisch motief. Dat hebben de gerechtelijke autoriteiten dinsdag laten weten in een persbericht.

“Tot nu toe is er bij de verdachte geen bewijs gevonden van propagandamateriaal of andere extremistische inhoud”, verklaarde het openbaar ministerie in München dinsdag. Toch lijkt volgens de speurders een islamitische achtergrond voor de daad voor de hand te liggen. Het parket in München verwijst hiervoor naar het feit dat de 24-jarige Somalische verdachte tijdens de aanval twee keer “Allahu Akbar” zou hebben geroepen en na zijn arrestatie in het ziekenhuis over de jihad sprak.

Het onderzoek duurt inmiddels voort. Een psychiatrisch verslag moet onder andere uitmaken of de jongeman al dan niet in een psychiatrisch ziekenhuis moet worden opgenomen.

De Somaliër zit intussen in de gevangenis van Würzburg en wordt beschuldigd van drievoudige moord en poging tot moord. Hij stak vrijdag in de binnenstad van de zuidelijke Duitse stad met 130.000 inwoners meerdere mensen neer. Het gaat vooral om vrouwelijke slachtoffers. Drie vrouwen kwamen om het leven, zeven anderen - vier vrouwen, een man, een tiener en een 11-jarig meisje - liepen verwondingen op. Zes van hen waren er ernstig aan toe, maar ze verkeren niet in levensgevaar, aldus nog de autoriteiten.