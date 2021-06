Verzekeraar spant rechtszaak aan om verantwoordelijke te vinden voor zware brand: “Bewoners moeten nog langer wachten vooraleer ze kunnen terugkeren”

Opwijk - De gemeente Opwijk en vijftien andere partijen worden gedagvaard in kortgeding voor de zware brand in de Kloosterstraat. Dat betekent dat de herstellingswerken nog altijd niet kunnen starten.

Een vernietigende brand raasde op 9 april door het woonblok Asbeekhof in de Kloosterstraat. Daarbij werden elf dakappartementen in de as gelegd. De onderliggende appartementen liepen zware rook- en waterschade op. Verzekeraar Allianz daagt nu zestien partijen in kortgeding voor de rechtbank. “De gemeente is inderdaad gedagvaard in kortgeding”, bevestigt burgemeester Inez De Coninck (N-VA). “Samen met ons moeten nog vijftien andere partijen voor de rechter verschijnen.”

Deurwaarder

“De verzekeraar Allianz stelde een gerechtsdeurwaarder aan. Die moet nu de oorzaak van de brand vastleggen en antwoorden op de vraag waarom het vuur zich zo snel kon verspreiden”, legt Inez De Coninck uit. “Wij worden als gemeente geviseerd omdat de vrijwillige brandweer toen nog een gemeentelijke bevoegdheid was. Het werd immers opgetrokken in 2008. Pas later werden wij onderdeel van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.”

Volgens de burgemeester worden zestien partijen gedagvaard om te onderzoek op wie de schade kan verhaald worden. Door dit initiatief van de verzekeraar is de start van de herstellingswerken andermaal uitgesteld. “We hebben de slachtoffers de hoogte gebracht. Ze hebben allemaal een tijdelijk onderkomen gevonden. Maar het zal nu allicht heel wat langer duren eer ze terug kunnen naar hun woonst. Ze reageerden gelaten. Zelf spraken we alvast onze eigen verzekeraar aan”, besluit De Coninck.