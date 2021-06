Brussels Airlines krijgt voor het eerst gloednieuwe vliegtuigen

Brussels Airlines krijgt in 2023 drie gloednieuwe Airbus-vliegtuigen. Het is de eerste keer in de bijna 20-jarige geschiedenis van de luchtvaartmaatschappij dat ze splinternieuwe toestellen krijgt rechtstreeks van bij de vliegtuigbouwer, zo zegt ze dinsdag in een persbericht.

De drie nieuwe vliegtuigen zijn Airbus A320neo’s (waarbij neo staat voor “new engine option”). Dat model is een recente variant in de A320-familie van de Europese vliegtuigbouwer. Ze zullen oudere A319’s vervangen.

Brussels Airlines krijgt de toestellen toegewezen door de Duitse moedergroep Lufthansa. De levering werd dinsdag goedgekeurd door de raad van bestuur van de Lufthansa-groep en de raad van bestuur van SN Airholding (de holding boven Brussels Airlines, red.), zo zegt de maatschappij.

“Met deze splinternieuwe state-of-the-art vliegtuigen zet de Belgische luchtvaartmaatschappij een essentiële stap in de verdere modernisering van haar vloot en verlaagt ze de CO2- en geluidsemissies op haar middellangeafstandsnetwerk aanzienlijk”, klinkt het nog.

De nieuwe vliegtuigen kaderen in het langetermijnplan van Brussels Airlines om de veertien A319-toestellen die er nog zijn in de vloot, uit te faseren. De vloot moet volledig gaan bestaan uit A320’s (voor middellange afstand) en A330’s (voor lange afstand).

De A320neo’s zullen dus A319-toestellen vervangen. In vergelijking met de A319 “produceren de drie A320neo’s 50 procent minder geluid, verbruiken ze 11 procent minder brandstof en besparen ze bijgevolg 11 procent CO2 per vlucht”, stelt Brussels Airlines-topman Peter Gerber in het persbericht. “Dankzij de grotere capaciteit van dit ultramoderne toestel daalt het brandstofverbruik per zetel met 30 procent.”

Voor Brussels Airlines vormen de beloofde nieuwe vliegtuigen “een sterk teken van vertrouwen van bij Lufthansa dat zij geloven in de toekomst van Brussels Airlines”.

De komst van nieuwe toestellen kan wat vreemd lijken, omdat Lufthansa-topman Carsten Spohr midden 2018 nog zei “geen resultaten, geen vliegtuigen” over Brussels Airlines. En de luchtvaartmaatschappij is nog altijd verlieslatend, zeker in deze coronatijden. Maar die zaken zijn volgens een woordvoerster van Brussels Airlines niet tegenstrijdig. “Het klopt dat we pas zullen kunnen groeien eens we rendabel zijn”, zegt woordvoerster Maaike Andries. “Maar dit gaat niet over een vergroting van de vloot”, maar wel over de vervanging van oudere door moderne toestellen. “We willen ook niet blijven stilstaan: deze nieuwe toestellen geven ons een kostenvoordeel en zijn milieuvriendelijker.”

Brussels Airlines heeft momenteel 38 toestellen in de vloot: 8 langeafstandstoestellen A330 en 30 middellangeafstandstoestellen (16 A320’s en 14 A319’s).