Conflict Ethiopië: VS, Ierland en VK willen spoedvergadering van VN-Veiligheidsraad over Tigray

De Verenigde Staten, Ierland en het Verenigd Koninkrijk hebben een spoedvergadering gevraagd van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over de situatie in de Ethiopische regio Tigray. Dat werd vernomen in diplomatieke kringen. De rebellen hebben maandag Mekele, de hoofdstad van de noordelijke regio, heroverd op de interim-regering.

De vergadering zou vrijdag kunnen plaatsvinden. Het is aan Frankrijk, de voorzitter van de Veiligheidsraad in juli, om de datum en het uur vast te leggen.

De Westerse landen zijn er sinds het begin van het conflict in Ethiopië in november, nooit in geslaagd om een publieke zitting te organiseren over Tigray. Onder meer de Afrikaanse landen, China en Rusland vinden dat de crisis een interne Ethiopische aangelegenheid is.

De landen zouden een procedurele stemming kunnen vragen in de aanloop naar een vergadering zaterdag, over de gegrondheid ervan. In dat geval mogen de lidstaten hun vetorecht niet gebruiken, maar er zijn wel negen stemmen op vijftien leden nodig om een openbare vergadering te kunnen laten plaatsvinden.

De laatste bijeenkomst van de Veiligheidsraad over Tigray vond plaats op 15 juni, achter gesloten deuren. Volgens diplomaten had China zich toen verzet tegen een gemeenschappelijke verklaring van de Raad over het risico van een verlenging van de hongersnood in Ethiopië.

Staakt-het-vuren

Troepen die loyaal zijn aan de voormalige autoriteiten van het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) hebben maandag Mekele veroverd op de interim-regering. Die laatste kondigde daarna een staakt-het-vuren af, na acht maanden van conflict.

De Ethiopische premier Abiy Ahmed startte in november vorig jaar een offensief tegen het TPLF. Hij had aan VN een korte operatie beloofd, maar de gevechten en gruwelijkheden bleven duren.