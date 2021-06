Man van Afghaanse origine in de cel voor doodslag na provocerende TikTok-video in Schaarbeek in april

Brussel / Schaarbeek -

Een man van Afghaanse origine zit sinds eind april in de cel voor een doodslag die plaatsvond op de Haachtsesteenweg in Schaarbeek. Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het incident zou kaderen in een vete tussen een groep Afghanen uit het Antwerpse en landgenoten in het Brusselse.