Wie zit er in de pockets van Roberto Martinez? De mogelijke vervangers van Kevin De Bruyne en Eden Hazard doorgelicht

Wie vervangt Kevin De Bruyne en Eden Hazard als ze niet klaar raken voor Italië vrijdag? Het duo is niet afgeschreven voor de kwartfinale in München maar voert een race tegen de klok. “Het wordt fifty-fifty” zei Robert Martinez maandag. Zowel voor de positie van De Bruyne (rechts in de ‘pocket’) als die van Eden Hazard (links) houdt de bondscoach meerdere opties achter de hand. Wij tuurden in beide broekzakken.