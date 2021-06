Ferrari-bestuurder betaalt boete van 60 euro niet voor te kleine nummerplaat en dat kost hem bijna 30 keer zoveel

Knokke-Heist - De bestuurder van een Ferrari kreeg dinsdagmorgen een boete van 1.600 euro omdat de nummerplaat aan zijn voorbumper beperkt was tot een kleine sticker. Onleesbaar voor snelheidscamera’s, dus.

Een nummerplaat vooraan op een exclusieve wagen. Het is voor heel wat eigenaars een doorn in het oog. Daarom wordt die vaak vervangen door een kleine sticker met daarop de kentekens. De bestuurder van een knalgele Ferrari had zijn ‘probleem’ ook zo opgelost, maar liep tegen de lamp. De man werd op 30 juli 2020 door de politie tegengehouden langs de Natiënlaan in Knokke-Heist.

Agenten hadden opgemerkt dat de auto met een veel te kleine reproductieplaat was uitgerust. De sticker op de voorbumper was onleesbaar voor ANPR- en snelheidscamera’s, en dus ook niet wettelijk.

Minnelijke schikking niet betaald

Het gerecht bood de man een minnelijke schikking van 60 euro aan, maar die werd niet betaald. Daarom belandde de zaak in de politierechtbank. “De feiten worden niet betwist”, aldus de advocate van de man. “Maar ondertussen is de wagen wel in orde. De nummerplaat heeft nu de juiste afmetingen en hangt op de correcte plaats. Bovendien heeft hij die minnelijke schikking wel betaald. Daarom vragen wij de vrijspraak.”

De advocate legde een betalingsbewijs van 60 euro aan de rechtbank voor. De politierechter vroeg haar om na te gaan waarvoor die betaling precies geweest was. Uiteindelijk bleek dat die niets met de inbreuk te maken had. De man werd dan ook veroordeeld tot een fikse boete van 1.600 euro.