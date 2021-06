Advocaat Reuzegommer gaat niet in cassatieberoep tegen afgewezen wrakingsverzoek in zaak Sanda Dia

Advocaat Joris Van Cauter, die een van de Reuzegommers verdedigt, heeft beslist om geen cassatieberoep aan te tekenen tegen de beslissing van het hof van beroep in Antwerpen. Die had zijn wrakingsverzoek tegen de voorzitster van de raadkamer in Hasselt maandag ongegrond verklaard.

Van Cauter meende dat de voorzitster zich vooringenomen had getoond in communicatie die ze hem bezorgd had, maar het hof van beroep was het daar niet mee eens. Zijn wrakingsverzoek werd afgewezen. Nu er geen cassatieberoep komt, kan de zaak-Sanda Dia op 20 juli opnieuw voor de raadkamer in Hasselt komen mét dezelfde voorzitster.

Het parket wil achttien Reuzegomleden voor de rechtbank brengen voor de fatale doop van student Sanda Dia. Het is aan de raadkamer om te beslissen wie er doorverwezen wordt.