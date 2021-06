Delhaize gaat restaurants uitbaten

Delhaize schroeft de samenwerking met Foodmaker op. De supermarktketen wordt de exclusieve operationele uitbater van de restaurants van het voedingsbedrijf uit Westerlo. Delhaize plant vanaf 2022 vijf nieuwe restaurants te openen per jaar, melden beide partners dinsdag.

Foodmaker serveert gezonde voeding. Het bedrijf telt enkele restaurants en levert gezonde maaltijden voor Delhaizes winkelrekken. Bovendien zijn er ook vestigingen met een saladbar van Foodmaker. Die samenwerking schakelt nu een versnelling hoger. Naast extra saladbars zullen ze dit jaar al drie nieuwe restaurants openen en vanaf 2022 worden er dat jaarlijks vijf.

Delhaize zal “hoofdfranchisenemer” zijn van het Foodmaker-concept voor restaurants in België en Luxemburg. Het supermarktbedrijf zal, via zelfstandigen, de restaurants uitbaten en het netwerk uitbreiden. Foodmaker richt de restaurants in en staat in voor de gerechten.

In het najaar zijn er de eerste openingen in Brussel-Noord, een Brussels kantoorgebouw gehuurd door de Europese Commissie en in een Mechels bedrijvenpark. In 2022 volgt onder meer de nieuwe hoofdzetel van BNP Paribas Fortis.

Bezorgen

Voorts is er sprake van de thuis- en kantoorbezorgmarkt. Er lopen verschillende projecten om die markt te testen.

Ruim een jaar geleden was er nog sprake van een sluiting van de afhaalrestaurant van Foodmaker en een focus op de verdeling van producten via Delhaize. Maar in februari bleek al dat Foodmaker het geweer van schouder veranderd heeft. Het bedrijf gaat nieuwe bedrijfsrestaurants openen in Nederland en mikt in eigen land op expansie, met bedrijfsrestaurants. Foodmaker wil in België de concurrentie aangaan met de grote cateraars zoals Sodexo of Compass, luidde het enkele maanden geleden.