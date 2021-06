Bpost levert volledig uitstootvrij in Mechelen

Mechelen - Bij Bpost in Mechelen zijn dinsdag de resultaten van het pilootproject Ecozone voorgesteld. Alle leveringen van pakjes en brieven gebeuren in Mechelen met elektrische wagens of elektrische fietsen. Het bedrijf wil de uitstootvrije aanpak dit jaar nog uitrollen in andere Belgische stadscentra.

Het pilootproject Ecozone startte in juli 2020 in samenwerking met het Mechelse stadsbestuur. Alle dieselvoertuigen in Mechelen werden vervangen door elektrische bestelwagens, wagens en elektrische fietsen met aanhangwagen.

Vandaag gebeuren alle leveringen van pakjes, kranten en brieven elektrisch. Dat is het geval voor thuisleveringen, aanvoer naar de ophaalpunten en naar de postkantoren. In Mechelen werd een netwerk van 57 ophaalpunten uitgebouwd: 49 pakjesautomaten, 7 pakjes- en postpunten en het Mechelse postkantoor. Daarbij komt nog een ‘microhub’ in het centrum van de stad, van waaruit postbodes in de loop van hun ronde hun fietsen komen aanvullen voor de laatste kilometers van de pakjeslevering.

In heel de postcode 2800 levert Bpost nu uitstootvrij. Een onderzoek van de MOBI-groep aan de VUB berekende dat de ingreep de CO2-uitstoot van Bpost in Mechelen met 97 procent deed dalen en het fijnstof met 77 procent.

Nog projecten

Dit jaar wil het bedrijf gelijkaardige projecten opstarten in een tiental stadscentra. “Deze eerste Ecozone bewijst dat kanttevredenheid, dienstverlening en innovatie perfect hand in hand kunnen gaan om de gezamenlijke ambities op het vlak van duurzame ontwikkeling waar te maken en een ecosysteem van opties voor klanten te realiseren” zegt interim-CEO Dirk Tirez. “Dit is goed nieuws voor de toekomst. Door initiatieven als Ecozone zal Bpost group zijn afspraken kunnen nakomen.”

Volgens minster van Post Petra De Sutter (Groen) past het initiatief in de nieuwe beheersovereenkomst met Bpost, waar op dit moment gesprekken over lopen. “Naast het menselijke contact en de nabijheid en de toegankelijkheid van de diensten, willen we dat Bpost vooral op ecologisch vlak een voortrekkersrol opneemt. Het is mijn ambitie om van de overheid en de overheidsbedrijven koplopers te maken op vak van innovatie en vergroening.”