Antwerpse burgerbewegingen maken tijdlijn publiek over wat ze wanneer wisten over PFOS-vervuiling

De Antwerpse burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal hebben aan de onderzoekscommissie rond de PFOS-vervuiling - en intussen ook aan het grote publiek - een tijdlijn bezorgd over welke informatie zij op welk moment ter beschikking hadden. Ze benadrukken er opnieuw dat tot voor kort PFOS nauwelijks alarmbellen deed afgaan en dat de normen en de wetenschappelijke kennis enkele jaren geleden veel minder ver stonden.

De burgerbewegingen kwamen eerder al met het standpunt naar buiten dat ze de werken aan de Oosterweelverbinding niet willen laten stilleggen, aangezien die er net voor zouden zorgen dat met PFOS vervuilde grond wordt verwijderd en beschermend verpakt, terwijl saneren op grote schaal haast onmogelijk zou zijn en de grond laten liggen het vervuilingsprobleem alleen zou doen toenemen. Ze verdedigen ook hun eigen rol in het verhaal. Met Manu Claeys (stRaten-generaal) hebben de burgerbewegingen sinds eind 2018 een lid in de raad van bestuur van Oosterweelbouwheer Lantis. Die stap “past in de geest van het Toekomstverbond, dat inzet op brede samenwerking en co-creatie”, klinkt het.

De tijdlijn bevat ook vermeldingen van (schaarse) publicaties over PFOS in de media de voorbije 21 jaar en de evolutie van PFOS-normen in Vlaanderen en Europa. “We leren dat PFOS tot voor kort in de EU onder de radar bleef, zowel qua toxicologische risico-inschatting, concreet bodemonderzoek als bepaling van normenkaders, onder andere omdat PFOS-componenten meten moeilijk en duur is”, klinkt het bij de burgerbewegingen. “Vlaanderen vormt daar geen uitzondering op. De geschiedenis herschrijven (of complotten verzinnen) helpt ons daarom niet vooruit. In een context van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht is de wie-wist-wat-wanneerdiscussie minder betekenisvol dan het adequaat handelen op basis van wat we vandaag weten.”