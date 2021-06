Ciro Immobile, de aanvalsleider van Italië, vol lof voor Romelu Lukaku: “Sterk en snel is hij altijd geweest, maar nu is hij ook conditioneel top”

België en Italie ontmoetten elkaar ook op het EK van 2016. Op de eerste speeldag van de groepsfase klopten de Italianen onze Rode Duivels toen met 0-2. Ciro Immobile was die dag invaller bij de Azzurri. Vrijdag zal de Lazio-spits normaliter wel in de basis staan en hij verwacht een moeilijke wedstrijd voor de Italianen. “België is een goed georganiseerd en technisch sterk elftal. We zullen top moeten zijn”, klonk het op zijn persbabbel.

België – Italië wordt ook een strijd tussen twee goalgetters uit de Serie A. Romelu Lukaku klokte afgelopen seizoen bij Inter immers af op 24 goals, terwijl Immobile er bij Lazio 20 maakte. Toch wil de aanvalsleider van de Italianen niet dat de aanloop naar de wedstrijd om hun twee gaat draaien. “Schrijf alstublieft niet dat het vrijdag Immobile versus Lukaku wordt. Het is België – Italië. Punt. Ga ons niet vergelijken”, zei hij op een persconferentie met een knipoog. Tegelijkertijd had Immobile wel veel lof voor Big Rom: “All jokes aside vind ik wel dat Lukaku een topspits is. Snel en sterk is hij altijd geweest, maar onder Antonio Conte bij Inter is hij er ook op conditioneel vlak enorm op vooruit gegaan. Het is misschien wel een voordeel dat we hem kennen van in de Italiaanse competitie. Al scoorde hij de laatste keer dat ik met Lazio tegen hem speelde wel twee keer. Wie van ons twee de beste is? Dat mag je zelf uitmaken. Ik focus op mijn team.”

Ook een onderwerp in Italië: de blessures van Eden Hazard en Kevin De Bruyne. “De af- of aanwezigheid van die twee zou toch een groot verschil maken”, meent Immobile. “Het zijn toch de bepalende spelers. Ze kunnen elke ploeg problemen bezorgen. We zullen ons voorbereiden ervan uitgaande dat ze erbij zullen zijn. Al denk ik ook wel dat er een waardige vervanger zal spelen mochten ze uiteindelijk niet fit geraken.”

In 2016 wonnen de Italianen in de groepsfase vrij vlot van de Duivels. Zo eenvoudig zal het deze keer niet worden, vermoed Immobile. “In vergelijking met die wedstrijden heeft België nog een tiental dezelfde spelers. Wat wil zeggen dat ze over een enorme brok aan ervaring beschikken. Ze zijn nu meer klaar dan in 2016. Ze hebben een zeer stevige organisatie en zijn technisch sterk. We zullen top moeten zijn om door te gaan”, aldus de Italiaanse aanvaller.