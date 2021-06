Rouwende mama waarschuwt voor batterijen nadat dochtertje (2) er één doorslikt en uren later sterft

Een rouwende moeder heeft op de Britse openbare omroep BBC andere ouders gewaarschuwd voor het gevaar van kleine batterijen. Haar dochtertje overleed op 23 mei enkele uren nadat het een batterij had ingeslikt.

Een vreselijke dag was 23 mei voor Stacey Nicklin uit het Britse dorp Stoke-on-Trent. Haar tweejarige dochtertje Harper-Lee Fanthorpe had die dag een klein batterijtje uit de afstandsbediening van de televisie ingeslikt zonder dat haar mama het wist. Pas toen ze zag dat er een batterij verdwenen was, begon het te dagen.

Uren na het inslikken van de batterij werd het meisje ziek in het bijzijn van haar oudere zusje Jamie-Leigh. “Haar hoofd sloeg achterover en ze begon bloed over te geven”, getuigt die bij The sun. “Ze reageerde niet, sloot haar ogen en zei niets meer. Het was alsof ze er niet meer was.”

In het ziekenhuis kreeg het meisje een bloedtransfusie omdat ze al twee liter verloren had, en ondanks een operatie overleefde ze het niet. Het zuur van de batterij was na enkele uren door haar slokdarm heen gebrand en had daardoor een belangrijke slagader beschadigd. Door de hartritmestoornissen die plots begonnen, overleefde ze de ingreep niet.

“Dit is een enorm verlies voor ons”, zegt haar mama. “Ik ben helemaal de weg kwijt. De vijf weken sinds haar dood zijn een marteling geweest.” Ze waarschuwt andere ouders voorzichting te zijn met de batterijen van elektrische toestellen. “Het is al wat ik nog kan doen: anderen erop wijzen hoe gevaarlijk dat is. Ik hoop dat ik zo toch kinderen kan redden, wat me bij mijn dochter niet gelukt is.”