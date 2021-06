Thorgan Hazard brengt goed nieuws over zijn broer: “Het gaat goed met Eden, hij werkt hard om klaar te geraken”

De schrik zat er even goed in na de achtste finale tegen Portugal vrijdagavond, maar de schade lijkt toch mee te vallen bij Eden Hazard. “Het gaat goed met Eden”, vertelde broer Thorgan Hazard op de persconferentie dinsdagmiddag. “Hij was ‘s ochtends al in de fitness aan het werken richting de volgende match.”

“Eden had meer schrik op het einde van de wedstrijd tegen Portugal dan vandaag. Maar hij was ‘s ochtends al in de fitness aan het werken richting de volgende match. Hij werkt hard met de medische staf om klaar te raken, en ik denk dat we een van de beste medische stafs van de wereld hebben”, vertelde Thorgan Hazard dinsdagmiddag. “Eden is normaal niet de speler om oorlog te voeren, maar tegen Portugal heb ik hem zien tackelen en vechten om elke bal. Een beetje zoals tegen Brazilië op het WK 2018. Hij heeft een lastig seizoen gehad, maar hij speelt zonder schrik.”

En wat als Eden Hazard dan toch niet fit zou zijn voor de kwartfinale tegen Italië vrijdag? ““Eden is belangrijk voor de ploeg. Het zou beter zijn als hij erbij is, maar we hebben bewezen dat het ook zonder hem kan”, stelt zijn jongere broer. “In balbezit is hij belangrijk om de bal bij te houden en de rest te laten bijsluiten. Misschien zal Eden erbij zijn. Het is nog niet honderd procent zeker. We zien van dag tot dag.”

“Eden geloofde het niet”

Thorgan Hazard werd natuurlijk ook ondervraagd over zijn levensbelangrijke doelpunt tegen Portugal. “In matchen zoals tegen Portugal moet je eens je kans wagen. Ik zag ook de foto van Eden toen ik gescoord had. Aan zijn gezicht te zien geloofde hij het niet. Het was leuk om terug te zien. Het gebeurt niet vaak dat ik de held van de dag ben. Voor een keer stond ik in de basis. Ik denk wel dat dit mijn mooiste goal voor de Duivels ooit is. Dat is ook niet zo moeilijk, want ik scoor niet zo vaak”, vertelde hij met een kwinkslag.