Japanse “zwarte weduwe” veroordeeld tot de doodstraf voor moord op drie van haar minnaars

Het Japanse Hooggerechtshof heeft dinsdag de doodstraf voor Chisako Kakehi, de zogenaamde “zwarte weduwe”, bevestigd: de Japanse vrouw heeft drie van haar minnaars vergiftigd met cyanide, om de hand te kunnen leggen op hun vermogen. Dat melden lokale media dinsdag.

De beslissing van de hoogste gerechtelijke instantie van het land is niet vatbaar voor beroep. De uitspraak komt er nadat het beroep van Kakehi’s advocaten in 2019 werd verworpen. De 74-jarige vrouw werd schuldig bevonden aan de moord op drie mannen - met wie ze een relatie had, met één van hen was ze zelfs getrouwd - en aan de poging tot moord op een vierde man. Ze werd berucht door haar gebruik van cyanide, wat haar de bijnamen “gifmengster” en “zwarte weduwe” opleverde, naar de vrouwtjesspin die mannetjesspinnen verslindt na het paren.

Volgens de Japanse openbare omroep NHK heeft de voorzitster van het Hooggerechtshof, Yuko Miyazaki, gezegd dat de doodstraf, die in Japan voltrokken wordt door ophanging, “onvermijdelijk” is, omdat de “criminele verantwoordelijkheid” van Chisako Kakehi “extreem ernstig” is. “Ze heeft de mannen cyanide toegediend, nadat ze hen deed geloven dat ze een partner voor het leven was. Dat is een berekende, wrede misdaad, gebaseerd op het vast voornemen te moorden”, voegde ze eraan toe.

Haar advocaten stelde dat Kakehi lijdt aan dementie en dat ze bijgevolg niet strafrechtelijk verantwoordelijk kan zijn voor haar daden. Het Openbaar Ministerie meende echter dat ze haar minnaars elimineerde nadat ze ervoor zorgde dat ze haar opgaven als erfgenaam van hun vermogen. Ze richtte zich op bejaarde of zieke mannen. Sommige mannen ontmoette ze via datingbureaus, waar ze naar verluidt vooropstelde dat haar potentiële partners rijk en kinderloos moesten zijn.

Op meer dan tien jaar tijd verzamelde Kakehi zo een fortuin van een miljard yen (ongeveer 7,6 miljoen euro) aan levensverzekeringen, onroerend goed en bankdeposito’s. Ze verloor echter een groot deel van dat fortuin door riskante investeringen. Ze werd in 2014 gearresteerd.

