Het proces te veel: betekent 15de rechtszaak de politieke nekslag voor Donald Trump?

De openbare aanklagers in New York beslissen deze week of ze een rechtszaak openen tegen de Trump Organization wegens belastingontduiking. Tegenstanders van Donald Trump hopen dat het proces de gewezen president zo zal beschadigen dat een politieke comeback onmogelijk wordt. “Maar ik vrees dat ze ijdel hopen”, zegt professor politieke wetenschappen (UGent en VUB) en Amerika-kenner Herman Matthijs