Lid van Nederlandse studentenclub deelt lijst met bedprestaties van tientallen vrouwelijke leden

Een student van de Nederlandse studentenvereniging Vindicat is geschorst omdat hij een lijst gemaakt heeft waarin van tientallen vrouwelijke leden te lezen is wat ze waard zijn in bed. Het is niet de eerste keer dat iets dergelijks gebeurt bij Vindicat, een vereniging uit Groningen.

De circulerende lijst is een aanwezigheidslijst voor een evenement van de studentenkring, waar de student in kwestie opmerkingen bij schreef over de vrouwen en hoe ze presteren in bed. Hij deelde die met vrienden op WhatsApp, waarna de lijst steeds verder gedeeld werd. Het werd zo gortig dat de student voor onbepaalde duur geschorst is.

“Het heeft al die vrouwen op de lijst diep geraakt en gekwetst”, zegt rector Wessel Giezen van Vindicat in De telegraaf. “De boosheid onder de leden is ontzettend groot en dat is ook richting deze jongen geuit. Ik vraag me af of hij nog terugkomt.”

Volgens Giezen kregen sommige van de vrouwen op de lijst telefoons met opmerkingen over wat over hen geschreven werd. “Dit raakt mij ook persoonlijk, er zitten goede vrienden van mij bij.”

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt bij Vindicat. In 2016 deed ook al eens een zogenaamde ‘bangalijst’ de ronde binnen de kring, met de namen van 23 leden erop. “Die was toch nog anders dan diegene die nu is verspreid. Daar stonden ook foto’s, telefoonnummers en een soort ranking bij”, aldus nog de rector.

Vindicat ligt om nog andere redenen onder vuur. In december verloor het zijn vergunning, onder meer omdat de politie moest tussenbeide komen tijdens feestjes waar een loopje werd genomen met de coronaregels. In 2016 was dat ook al gebeurd na mishandeling van een lid. Op 6 juli weet Vindicat of ze haar vergunning terugkrijgt.