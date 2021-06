Bondscoach Frank de Boer stapt op bij Oranje na pijnlijke EK-uitschakeling

Frank de Boer is niet langer bondscoach van de Nederlandse ploeg. Dat heeft de Nederlandse krant De Telegraaf gemeld. De Boer was pas sinds september vorig jaar aan de slag bij Oranje, waar hij de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman opvolgde.

De positie van De Boer stond na de vroegtijdige uitschakeling op het EK onder druk. Nederland had in de groepsfase weliswaar 9 op 9 gepakt tegen Oekraïne (3-2), Oostenrijk (2-0) en Noord-Macedonië (3-0) en kwam in de makkelijkere tabelhelft uit, maar in de achtste finales struikelde het meteen over Tsjechië. Nadat Matthijs de Ligt vroeg in de tweede helft rood pakte, ging Oranje met 0-2 de boot in.

Halen van kwartfinales

Volgens een persbericht van de KNVB - de Nederlandse voetbalbond - stapte De Boer zelf op. In het contract tussen beide partijen zou het halen van de kwartfinales op het EK een vereiste geweest zijn. “Vooruitlopend op de evaluatie heb ik besloten niet verder te gaan als bondscoach. De doelstelling is niet gehaald, dat is duidelijk”, vertelt De Boer in het persbericht.

“Toen ik in 2020 benaderd werd om bondscoach te worden vond ik het een eer en een uitdaging, maar ik was me ook bewust van de druk die er meteen vanaf mijn aanstelling op zou komen te liggen. Die druk neemt nu alleen maar toe, en dat is geen gezonde situatie voor mij, noch voor de selectie in aanloop naar zo’n belangrijke wedstrijd voor het Nederlands voetbal op weg naar WK-kwalificatie. Ik wil iedereen bedanken, natuurlijk de fans en de spelers. Complimenten ook aan de directie die hier op de campus voor een echt topsportklimaat hebben gezorgd.”