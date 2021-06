Vlamingen mogen Spanje weer binnen zonder negatieve test of bewijs van vaccinatie of immuniteit

Wie vanuit Vlaanderen naar Spanje reist, moet niet langer een negatieve PCR-test of een vaccinatiebewijs kunnen voorleggen. Dat is het gevolg van het feit dat ons land groen gekleurd is op de Europese coronakaart. De verplichting tot test of vaccinatiebewijs geldt wel nog voor wie in Brussel of Wallonië woont.

De Europese coronakaart van het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) geeft met kleurcodes aan hoe de coronasituatie in regio’s in de lidstaten van de Europese Unie is. Groene zones worden beschouwd als veilig, oranje zones zijn iets risicovoller en rode zones zijn absoluut te mijden.

Dankzij de dalende coronacijfers en de hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen is dat Nederlandstalige landshelft een groene zone geworden op die kaart. Het ministerie van Volksgezondheid in Spanje besliste daarom om Vlaanderen voortaan te beschouwen als een coronaveilige regio. Dat betekent dat mensen die in Vlaanderen wonen en naar Spanje reizen niet langer een recente negatieve PCR-test of een bewijs van vaccinatie of immuniteit moet voorleggen. Dat staat te lezen op de website van Buitenlandse Zaken.

Anders is de situatie voor inwoners van het Brussels Gewest en Wallonië. Die gebieden zijn nog oranje zones, waardoor een negatieve test of een bewijs van vaccinatie of immuniteit wel noodzakelijk is om Spanje binnen te mogen.

