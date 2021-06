Franse actrice Brigitte Bardot krijgt boete na beledigen van jagersvereniging

De Franse actrice Brigitte Bardot is dinsdag veroordeeld tot een boete van 5.000 euro wegens het beledigen van voorzitter Willy Schraen van de Franse nationale jagersvereniging, meldt de publieke radiozender France Bleu. De 86-jarige Bardot had zich badinerend uitgelaten in een blogpost op de website van haar stichting.

De dierenactiviste maakte de jagers uit voor “minderwaardige mannen met dronken gezichten”. Ook schreef ze dat jagers “de genen van wrede barbaren dragen, afkomstig van onze primitieve voorouders”. Schraen werd in de post een “roofdier met een groot gezicht vol zelfvoldaanheid” genoemd. Het Franse Openbaar Ministerie had 6.000 euro boete geëist.

Voorafgaand aan de rechtszaak gaf Bardot toe dat ze “een beetje harde woorden” had gebruikt. De actrice schrikt vaker niet terug van harde woorden. In 2019 schreef ze bijvoorbeeld nog een open brief aan de Franse president Emmanuel Macron. Hierin zei ze dat Fransen ervan “walgen” dat Macron niets doet voor dierenrechten. Ze noemde een vermeend gebrek aan beleid rondom deze rechten “een belediging” en “een ondraaglijke minachting voor de strijd die ik al 47 jaar leid”.