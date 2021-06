Het land dat weer in lockdown gaat: Rode Kruis waarschuwt voor ramp in Indonesië

Indonesië staat op de rand van een coronaramp. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis dinsdag. De hulporganisatie maant het land aan om meer te testen en meer te vaccineren.

“Elke dag zien we de deltavariant Indonesië dichter bij de rand van een Covid-19-catastrofe brengen”, aldus Jan Gelfand, hoofd van de Indonesische delegatie van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC). “We hebben bliksemsnelle globale actie nodig zodat landen zoals Indonesië toegang tot de vaccins hebben, die nodig zijn om tienduizenden doden te vermijden.”

Foto: Via REUTERS

In Indonesië is meer dan 20 procent van de tests positief. Het land registreerde dinsdag 20.467 nieuwe gevallen, met in totaal al meer dan 2,2 miljoen, blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid.

De afgelopen 24 uur vielen er ook 463 doden te betreuren, met in totaal al 58.024 doden door Covid-19.

Verschillende bronnen melden dat het land vanaf 30 juni ook weer strengere maatregelen plant. Details van de nieuwe lockdown zullen dinsdag worden vastgelegd. Mogelijk gaat het opnieuw om verplicht thuiswerk en gaat de horeca er dicht. De plaatselijke dokters vragen een harde lockdown van minstens twee weken, zeker op het eiland Java.

Foto: AFP